الرئيس تبون: هذه القمة تنعقد في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد والحساسية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال كلمته الإفتتاحية لأشغال القمة العربية، ان اشغال هذه القمة تأتي في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد والحساسية.

وأضاف الرئيس تبون، أن العالم العربي لم يعرف في تاريخه مرحلة بالغة الصعوبة مثل المرحلة الراهنة، كما ان المخاطر على العالم العربي مزالت قائمة.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا، أنه يجب أن نسترجع الثقة في أنفسنا ليكون لنا تأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي.