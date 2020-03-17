الرئيس تبون: هذه قراراتنا الإستشفائية لمواجهة كورونا

اتخذ الرئيس تبون جملة من القرارات والتدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال خطابه للامه اعلن رئيس الجمهورية الزيادة في قدرة المستشفيات على تَحْويل عددٍ من الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة.

وضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل، حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور.

مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام، يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين.

هدفنا ابقاء الجزائر ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية

وأردف الرئيس تبون أن المخلصين من إطارات الدولة بصفة عامة والواعين من أبناء الشعب، يوفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتى الآن، ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية، وحتّى لا قدّر الله، تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث، فقد أخذنا جميع الاحتياطات إذ لدينا.

وحاليا لدينا مليون وخمسمائة وخمسين ألف من كل أنواع الأقنعة، ويجري اقتناء 54 مليون قناع إضافي.

6000 أداة كمياوية للفحص “test” و15000 بصدد الاقتناء.

أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش، ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء الى 6000 سرير وتوفير 5000 أجهزة تنفس اصطناعية.