الرئيس تبون: هناك أحزاب لا امتداد لها تفضل مقاطعة الانتخابات لتفادي فضح وزنها الحقيقي

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القانون يعاقب على المساس بالانتخابات بالمال .. والحزب الذي لا يشارك في الانتخابات لماذا يوجد أصلا.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية أكد رئيس الجمهورية أن الأحزاب تقاس قيمتها بحجم نتائجها في الانتخابات.

وأضاف رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أن هناك أحزاب لا امتداد لها تفضل مقاطعة الانتخابات لتفادي فضح وزنها الحقيقي.

أما بالنسبة للتجوال السياسي قال رئيس الجمهورية: “منعنا التجوال السياسي حماية للأحزاب ولأصوات الناخبين ونحن بصدد بناء دولة على أس سليمة وصحيحة”.

وحول الخلط بين المال الفاسد والسياسة قال رئيس الجمهورية أنه “سيتم توقيف كل شخص ومحاسبته جنائيا وإنهاء مهامه الانتخابية وتجريده من الحصانة إن وجدت إذا تورط في ممارسات تخلط بين المال الفاسد والسياسة”.

وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أن هذه العقوبات والإجراءات المشددة لمحاربة المال الفاسد قمنا بتطبيقها في الانتخابات السابقة.