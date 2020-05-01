الرئيس تبون: هناك محاولات اختراق بدعم من الخارج لكن القانون موجود

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الجمعة رئيس الجمهورية هناك محاولات اختراق بدعم من الخارج لكن القانون موجود.

خلال مقابلة أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، الخميس، مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية سجلنا محاولات تجنيد اجتماعي بعد فشل التجنيد السياسي

وقال الرئيس أن مناطق الظل اول من تكلم عنها وسأتصدى اليها ولدينا الامكانيات كما ان ان مشاكل الاساتدة ستحل ولكن ليس في يوم واحد تدريجيا.

وردّ رئيس الجمهورية، خلال المقابلة، أن المعوز وذوي الدخل الضعيف نعم الدولة تدعمه ولكن اصحاب المال لما تتكفل الدولة بهعم وهذه ملفات لدينا الشجاعة للتطرق لها.

واكد الرئيس أن طرح المنشاكل قانوينا حقك ولكن الظرف الحالي لايسمح بذلك وتكون هناك ثلاثية وحل المشاكل في القطاع العام ولكن في القطاع الخاص لم تحل.