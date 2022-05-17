الرئيس تبون: هناك محاولات لتقزيم الجزائر وسنقطع الطريق أمام كل الممارسات القديمة
وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الاستثمار في الجزائر لسنوات.
وقال رئيس الجمهورية إن القانون الجزائري وحده الذي يحمي المستثمرين ويضمن دوام الاستثمار. بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع الجزائر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف رئيس الجمهورية “نحن على وشك مراجعة ميزانية الدولة والمصاريف بتوجيهها إلى الإنتاج”.
كما أشار الرئيس تبون أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم ركودا اقتصاديا تسجل المؤسسات الدولية. وتعترف بأن نسبة النمو بالجزائر في سنة 2022 ستكون 3 بالمئة.
وتأسف رئيس الجمهورية من التعتيم الذي تشهده الجزائر حيث قال “للأسف. يوجد تعتيم حول الانجازات والاصلاحات التي تشهدها الجزائر من أجل تقزيمها”.
وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر سجلت فائضا في احتياطي الصرف حيث سجلنا في 2021 فائضا بنحو 1.5مليار دولار.
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الرئيس تبون: الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط. بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون
وكشف الرئيس تبون، خلال منتدى الأعمال والاستثمار، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه تم الاتفاق على فتح المجال للشراكة والاستثمار في كل القطاعات على غرار الصناعات العسكرية والبحرية والثقيلة.
كما أكد رئيس الجمهورية تشجيع المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات حتى ننتقل معا من الانتاج الى التصدير.
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الرئيس تبون: التوقيع على مشروع قانون جديد للاستثمار قريبا
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه سيتم قريبا التوقيع على مشروع قانون جديد للاستثمار.
وقال الرئيس تبون لرجال الأعمال والمستثمرين “اليوم نحملكم المشعل. انتم رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصادين لاعطاء دفع لعلاقاتنا الاقتصادية”.
وأضاف رئيس الجمهورية “نلتقي اليوم والجزائر تستعد للاحتفال بـ 60 سنة من استرجاع السيادة الوطنية من المستعمر الغاشم. و60 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن رجال الاعمال ركيزة صلبة للتعاون والشراكة بين بلدينا. مشيرا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين. ويفتح آفاقا واعدة أمامهم ويجمي كل المستثمرين.
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نائب الرئيس التركي: نحن لا ننظر إلى الجزائر كسوق
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، اليوم الثلاثاء، خلال انطلاق مجلس الاستثمار والأعمال الجزائري التركي. إن تركيا لا تنظر إلى الجزائر كسوق فقط، وإنما كشريك استراتيجي في المنطقة.
وفي ذات السياق أشاد نائب الرئيس التركي بأشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي في دروته الأولى.
ويترأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،أشغال منتدى الاستثمار والأعمال الجزائري التركي.
وقبل هذا استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدا عن رجال الأعمال الجزائريين والأتراك.
وقد تقلد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اسطنبول. بحضور فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي و أمام كبار دكاترتها.
وفي هذا الخصوص، شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جامعة اسطنبول. مشيدا بما وصلت إليه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس الجمهورية “نقف اعتزازا لهذه المنارة التي تزخر بالعلوم والمعارف. هذه الدكتوراه الفخرية شرف يضاف إلى العلاقات الطيبة الجزائرية التركية”ّ.
وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الاثنين، الى اسطنبول، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك.
وحسب ما ورد فقد استهل رئيس الجمهورية زيارته من جامعة اسطنبول بتركيا.
كما ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين. الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا.
وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الاثنين، الى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان.
وتم استقبال رئيس الجمهورية من طرف نظيره التركي بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.
كما خص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية.
بعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.