الرئيس تبون: هناك من قال “نكملوا مع سوريا وندوروا للجزائر”.. وأنا أقول له ” لحمنا مر ماينتكلش”

قال الرئيس تبون أن الجزائر تتعرض لمؤامرة لأن موقفها سياسيا واقتصاديا مستقل وهو ما أزعج العديد من الأطراف.

وأضاف خلال مقابلته مع قناة الجزيرة أن بعض الأطراف التي كانت تتآمر على الدول العربية على غرار سوريا قد قالت في يوم ما “سنعود إلى الجزائر بعدما أن ننتهي من سوريا”، وقال الرئيس تبون في رده على هذا الكلام ” أنا أقول لهذه الأطراف لحمنا مر ولا يؤكل”

وواصل رئيس الجمهورية قوله في ذات السياق أن الجزائر هي رافعة راية الشعوب المغلوبة والمقهورة.

وبخصوص علاقة الرئيس مع المؤسسة العسكرية أكد الرئيس تبون أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة دستورية وتقدس الدستور وهي مؤسسة مهنية ملتزمة بواجبها