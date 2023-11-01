الرئيس تبون: هناك من لا يقدر مجهود الجزائر المستقلة والأحداث والواقع يكذب ذلك

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن هناك من لا يقدر مجهود الجزائر المستقلة والأحداث والواقع يكذب ذلك.

وتأتي تصريحات الرئيس تبون عقب إشرافه على تدشين مستشفى الأم والطفل للجيش ببني مسوس بالناحية العسكرية الأولى، أين أكد بأن التطور الذي تشهدها الجزائر المستقلة أصبح واقعا ملموسا يجني المواطن ثماره في كل مناحي الحياة.

وأشاد الرئيس بمستشفى الأم والطفل للجيش ببني مسوس الذي يعد بمثابة إضافة نوعية جاءت لتعزز المنظومة الصحية الوطنية.

وقال الرئيس في السياق ذاته: “أتشكر مبادرة انشاء هذا الصرح الطبي الذي يكمل المنظومة الإستشفائية في البلاد عسكرية ومدنية.”

وأضاف الرئيس تبون :” مستشفى الأم والطفل للجيش ببني مسوس لبنة من لبنات تقدم ورقي الدولة الجزائرية.”

وختم الرئيس قائلا:” نهدف لإنشاء مثل هكذا مستشفى في قسنطينة وهران وفي أقصى الجنوب لكي يكون تقدم ونمو البلاد يمشي بتوازن “.