الرئيس تبون: هناك وجود لمشاريع التنمية لكنها لا تشمل كافة الجزائريين

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الرئيس تبون: هناك وجود لمشاريع التنمية لكنها لا تشمل كافة الجزائريين
بقلم م . فيصل

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هناك وجود لمشاريع التنمية لكنها لا تشمل كافة الجزائريين ولابد إعادة النظر في تنظيم الجماعات المحلية.

وخلال لقائه بمدراء ومسؤولي المؤسسات العمومية العمومية والخاصة قال الرئيس تبون أن النزوح نحو المدن سببه عدم وجود توازن في تقسيم المشاريع التنموية.

كما اضاف الرئيس أن التوجه نحو اللامركزية تفرضه الرغبة في رفع وتيرة التنمية وتسريع القرار، وأن الأوان لإعادة تنظيم البلديات والاهتمام بالبلديات الفقيرة.

واوضح الرئيس تبون انه اليوم مداولة في البلدية يتم إرسالها إلى الدائرة ثم الولاية وبهذا نخلق نوع من البطئ واليأس.

كما كشف رئيس الجمهورية ان هناك مايقارب 850 بلدية فقيرة منت بين 1541 بلدية المتواجد عبر الوطن وتقسيم الثروات غير عادل

واعطى مثال بلدية حيدرة وإحدى بلديات الهضاب


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