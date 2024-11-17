الرئيس تبون والسنوار وحسن نصر الله ضمن استفتاء على الزعيم العربي الأكثر تأثيرا في 2024

أطلقت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء سبرا للأراء يعتمد على التصويت، من بين عدد من القادة العرب، لمعرفة الزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024.

وجاء اسم الرئيس عبد المجيد تبون ضمن قائمة الرؤساء والزعماء العرب في لائحة التصويت.

وبحسب سبوتنيك، فقد استندت الأخيرة في ضبط قائمة الرؤساء والقادة العرب، على التأثير الدولي على الساحة الاقتصادية العالمية، وأيضا على القدرة على فرض كلمتهم على الساحات الأخرى إقليميا، وحتى على مستوى العمل الميداني ومقاومة الضغوطات.

واشتملت القائمة في التصويت الذي ما يزال مفتوحا، إلى جانب الرئيس تبون، أسماء كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري بشار الأسد.

كما تضمنت القائمة أيضا أسماء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني والعاهل المغربي محمد السادس والرئيس التونسي قيس سعيد.

وعلى جبهة حركات المقاومة ضمت القائمة أسماء الشهداء اسماعيل هينة القائد السابق لحركة حماس، وخليفته الشهيد يحيى السنوار، إلى جانب الشهيد حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني السابق.

وإلى غاية اللحظة، يحتل الرئيس السيسي الصدارة من حيث نتائج التصويت بنسبة 33.9 بالمئة، يليه حسن نصر الله بنسبة 11.9 بالمئة، ثم بشار الأسد بنسبة 11.8 بالمئة، ثم السنوار بنسبة 10.5 بالمئة.

وتحصل الرئيس تبون على ما نسبته 7.5 بالمئة من الأصوات متقدما على كل من ولي العهد السعودي الذي تحصل على 5.3 بالمئة ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد الذي تحصل على 1.5 بالمئة من الأصوات، والملك المغربي محمد السادس الذي تحصل على ما نسبته 1.4 بالمئة.