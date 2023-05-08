الرئيس تبون وبشار الأسد يتفقان على تبادل الزيارات

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد.

وحلال المكالمة، عبر الرئيس السوري، عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها الرئيس تبون. من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية. متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

و بدوره أعرب رئيس الجمهورية لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية. متمنيا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم و المناعة وللعمل العربي المشترك. تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية.

كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف. يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.