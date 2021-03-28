الرئيس تبون وسفير اليابان يبحثان التعاون في تسيير الكوارث الطبيعية والبحث العلمي

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير اليابان لدى الجزائر.

وقال سفير اليابان “كان لي شرف استقبالي من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتسليمه أوراق اعتمادي”.

وأضاف “عينني سمو الإمبراطور الياباني سفيرا فوق العادة بالجزائر، لقائي برئيس الجمهورية كان ثريا تناولنا فيه التعاون القائم بين البلدين”.

وتابع “في الماضي طورنا هذه العلاقات، واليوم يمكننا العمل أكثر لتعزيزها في المستقبل”.

كما تحدث السفير الياباني مع الرئيس تبون عن التعاون حول تسيير الكوارث الطبيعية وسبل تعزيزها.

وتطرقا الى تطوير تبادل الخبرات فيما يخص الشباب، خاصة التعاون بين الجامعات وفي مجال البحث العلمي.

وختم سفير اليابان “أتمنى أن نعمل سويا مع كل المسؤولين في الجزائر للتعاون أكثر”.