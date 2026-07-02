الرئيس تبون: وصلنا إلى مرحلة من المصداقية لا غبار عليها

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر وصلت إلى مرحلة من المصداقية بالنسبة للمؤسسات الدستورية لا غبار عليها.

وأشار الرئيس تبون، على هامش الإدلاء بصوته الانتخابي في إطار تشريعيات 2026، إلى “أن التعديلات التي وقعت نتيجة خلل لاحظناه في تطبيق قوانين سابقة”. تابعا “نحن نمشي من الحسن إلى الأحسن حتى نصل إلى غاية انتخابات عادية ونزيهة”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن التعديلات التي وقعت هي تقنية والسلطة المستقلة للانتخابات تلعب دورها. وفي آخر المطاف القرار قرارها وهي التي تعلن عن النتائج وهي التي تشرف على فرز الأصوات”.

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