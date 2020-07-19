الرئيس تبون: وصلنا لسكن جزائري مائة بالمائة بعد منع استيراد مواد البناء

قال الرئيس تبون ان الجزائر وصلت الى سكن جزائري مائة بالمائة بعدما منعنا استيراد مواد البناء.

واعطى الرئيس تبون مثلا عن السيراميك، حيث عند منع استيراد السيراميك كانت الجزائر تتوفر على 2 مليون متر مربع من هذه المادة.

لكن بعض الاطراف كانت تريد استيراد هذه المادة خدمة لمصالح ضيقة، لكن بعد منع استيراد السيراميك، انتعشت هذه الصناعة في الجزائر ما اوصلنا الى اكتفاء ذاتي.

وقال الرئيس تبون اننا في الجزائر كنا نبني سكنات تم اصبحنا نستورد سكنات، والان بعد منع استيراد مواد البناء عدنا الى بناء السكنات بقدرات جزائرية.

كنا نستورد المازوت والان اصبحنا نورد المازوت، لا بد ان نوقف استيراد هذه المواد، لان هذا ” يدير النيف للجزائريين.