الرئيس تبون: وضعنا أنفسنا تحت تصرف اللجنة العلمية لمحاربة كورونا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أننا وضعنا أنفسنا تحت تصرف اللجنة العلمية لمحاربة كورونا.

وخلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس تبون مع مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية كنا السباقين إلى العمل على كسر سلسلة عدوى كورونا

وأشار الرئيس تبون أن هناك اجتماع للجنة العلمية غدا برئاسة الجمهورية وسيخصص لتقييم المرحلة الأولى للرفع التدريجي للحجر.

كما جدد الرئيس تبون دعوته للمواطنين ن اجل التقيد بالتدابير الإحترازية منها وضع الكمامة.

وأكد الرئيس أنه بالنسبة للجانب المادي ليس لدينا مشاكل إذا ألزم الامر نصرف مليار دولار رغم هناك خسائر اقتصادية والتي سيتم تعويضها ولا نخسر مواطن.

وقال الرئيس تبون أن منظومتنا الصحية هي الأحسن في إفريقيا أحب من أحب وكره من كره ولدينا 26 مخبر تحليل لمواجهة كورونا عبر الولايات