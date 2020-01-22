الرئيس تبون: وعد مني هذه اللقاءات مع الصحافة ومختلف الأطراف ستكون دورية

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الرئيس تبون: وعد مني هذه اللقاءات مع الصحافة ومختلف الأطراف ستكون دورية
بقلم خالد دحماني

وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّه سيعمل على لقاء مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد، وصانعي الرأي والصحافة، بشكل دوري.

وهذا خلال الندوة التي جمعت الرئيس اليوم الأربعاء مع مدراء وصحفين من القنوات والوسائل الإعلامية الوطنية الخاصة والعمومية.

حيث قال الرئيس تيون: “سأعمل دوام مثل هذه اللقاءات مع الصحافة ومختلف الفاعلين في سياسة البلاد وصناعة الرأي”.

مواصلًا: “سنجعل هذه اللقاءات كل شهر أو كل شهر ونصف من أجل فتح الجوار مع كافة الأطراف في المجتمع الجزائري”.

متابعًا: “ما دمت في منصب هذا، سأتواصل الفاعلين السياسيين حتى الذين تم إهمالهم فيما سبق”.


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