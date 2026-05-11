الرئيس تبون ونظيره الأنغولي يتبادلان الأوسمة

وشّح رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، أخاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوسام “أغوستينو نيتو”.

وذلك نظير ما أبداه من مظاهر الصداقة الصريحة والمتكررة، لا سيما تجاه الشعب الأنغولي. وكذا تقديرًا لمساهمته الثمينة والقيّمة في تعزيز العلاقات بين أنغولا والجزائر. فضلاً عن المكانة الدولية الرفيعة التي تبوأتها الجزائر على يده.

ومن جهته، قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صدر مصف الاستحقاق الوطني، توشيح أخيه رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، بوسام “أثير”. تقديرًا لعزمه المتواصل على تمتين العلاقات الثنائية، وصون العُرى التاريخية المشتركة للأخوّة والتضامن والتعاون. وكذا الدفاع عن وحدة إفريقيا والذود عن القضايا العادلة إقليميًا ودوليا.