الرئيس تبون ونظيره التونسي يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

تبادل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، التهاني، في مكالمة هاتفية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية:

“تبادل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، السيد قيس سعيّد، التهاني، في مكالمة هاتفية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيين من المولى العليّ القدير أن يُعيده على الشعبين الشقيقين، الجزائري والتونسي بالرخاء والتقدم والازدهار”