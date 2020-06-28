الرئيس تبون يأمر أعضاء الحكومة بتجنب الخرجات الميدانية الإستعراضية

خلص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإصدار أوامر قرارات هامة.

وخلال الإجتماع أسدى الرئيس تبون تعليمات للحكومة بتجنّب الخرجات الميدانية الاستعراضية لإسترجاع ثقّة المواطن التي ضاعت بسبب الوعود الجوفاء والممارسات السلبية.

كما أمر الرئيس تبون بتشكيل خلايا على مستوى الوزارات، للإصغاء للمواطنين، وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية.

وأعطى رئيس الجمهورية، توجيهات لكل وزير عن ورقة العمل التي ينبغي أن يعدها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاحقا.

وفي ذات السياق أكد الرئيس تبون أن بناء الجزائر الجديدة القوية العادلة التي يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقي، يُلمس أولا في سيرة وممارسات المسؤول في أيّ مستوى من المسؤولية.