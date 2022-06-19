الرئيس تبون يأمر الحكومة بإثراء مشروع قانون الجمعيات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بإثراء مشروع قانون الجمعيات، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من التوجيهات.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد شدد الرئيس تبون على إيلاء الأهمية البالغة لمشروع قانون الجمعيات لكونه ينظم المشهد الجمعوي ويعمّق المسار الديمقراطي.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات تشدد على وجوب تفادي التجارب السيئة التي شهدتها الجزائر وتوضيح وتدقيق كيفيات وشروط إنشاء الجمعيات.

وذلك بشكل لا يدع أي مجال للتأويلات والقراءات المختلفة في مضمون القانون.