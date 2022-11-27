الرئيس تبون يأمر الحكومة بعقد اجتماعها المقبل بولاية تيسمسيلت

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بعقد اجتماعها الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت، ومباشرة تجسيد وترسيمه ميدانيا.

مع الأخذ بعين الاعتبار تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول.

بالإضافة الى مباشرة أشغال تأهيل الطرقات، التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد تم الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر وإعادة تهيئته.

كما تم دعم برنامج البناء الريفي بالولاية، بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي.

مع تخصيص أوعية عقارية، بالتنسيق مع مصالح الغابات، مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة في المنطقة.

وترأس الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد،اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.