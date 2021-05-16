الرئيس تبون يأمر الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية المنتجة محليا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد رئيس الجمهورية على مايلي:

– أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛

– إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.