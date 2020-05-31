الرئيس تبون: يأمر بإحصاء مفصل للفلاحين الذين ينتظرون الربط بالشبكة الكهربائية

خلص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإصدار اوامر قرارات هامة.

وخلال الإجتماع صادق على الرئيس تبون أمر رئيس الجمهورية الولاة بإحصاء مفصل للفلاحين الذين ينتظرون الربط بالشبكة الكهربائية.

كما امر الرئيس تبون بإحصاء المصانع الجاهزة التي تنتظر الربط بالكهربائي للمصانع جاهزة منذ أكثر من سنة قبل نهاية جوان، وذلك قصد تحرير الطاقات المجمدة في الفلاحة والصناعة.

وأمر الرئيس بالربط الفوري بهذه الشبكة قبل نهاية شهر جوان القادم، مؤكدا على الاهتمام بهؤلاء لا يقل أهمية عن اهتمام الدولة بمناطق الظل.