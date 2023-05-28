الرئيس تبون يأمر بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية

تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة، كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به.

وبخصوص مشروع قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية، أكد الرئيس تبون على أهمية التكوين في هذا المجال.

كما أبرز رئيس الجمهورية ضرورة الإعداد لدراسات دقيقة لمختلف المشاريع، بمعايير علمية.

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