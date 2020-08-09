الرئيس تبون يأمر بإضافة مقياس السن لشروط منح السجل التجاري

أمر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بإضافة مقياس السن لشروط منح السجل التجاري.

وقال رئيس الجمهورية خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي اليوم الأحد، ان الإجراء يهدف لمواجهة الاستعمال الاحتيالي للسجل.

دراسة امكانية تجسيد استثمارات مباشرة لنفطال في مالي والنيجر

وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة دراسة امكانية تجسيد استثمارات مباشرة لنفطال في مالي والنيجر، الإجراء المقترح يهدف لمواجهة تهريب الوقود.

وأمر رئيس الجمهورية بمراجعة تكاليف نقل السلع من وإلى ولايات الجنوب، وتحيين قائمة السلع المعنية بالنقل من وإلى ولايات الجنوب.