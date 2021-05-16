الرئيس تبون يأمر بإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية

أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر.

بالإضافة إطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس عبد المجيد تبون على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.

من جانب اخر صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال.

وذبك بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي “طوطال إ.و.ب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ”.