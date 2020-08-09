الرئيس تبون يأمر بإعادة الحجر الصحي فورا بأي ولاية في حالة تدهور الوضع

أمر، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بوضع منظومة يقظة في كل الولايات ترافق قرار إعادة فتح المساجد والشواطئ على مستوى كل ولايات الوطن.

منظومة اليقظة تعمل تحت سلطة الوالي ، المنظومة تتابع وتقيم تطور الوضع الصحي يوميا.

وامر رئيس الجمهورية بإعادة الحجر الصحي فورا بأي ولاية في حالة تدهور الوضع.

وشكر رئيس الجمهورية مصالح الأمن وأعوان مصالح التجارة على اليقظة التي يبدونها في الميدان لتأكيد حضور الدولة بفرض احترام قواعد الأمن الصحي ضد التجار المخالفين واطلاع الراي العام على العقوبات المتخذة ضدهم .