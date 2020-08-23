الرئيس تبون يأمر بإعادة النظر في منظومة النقل بكلّ أشكالها

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء اليوم بإعادة النظر في منظومة النقل بكلّ أشكالها برّية وبحرية وجوّية على أساس مراعاة مقياسيْ المردودية وجَوْدة الخدمات.

وإعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري والبحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم.

وإدخال استعمال الغاز المميّع والكهرباء في القطارات، والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات، والنقل البرّي.

منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية

أعطى الرئيس التوجيهات بمنح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتّى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ تمنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها، في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية، مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين، وهنا أمر السيّد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني، وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا.

إعادة النظر في النقل الجوي كليةً

وامر الرئيس تبون بإعادة النظر في النقل الجوي كليةً ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوّية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتّى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوّي الوطني.

مراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ

ومراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ، وفتح محطات بحرية جديدة، وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشّحن البحري علما أنّ الأسطول الحالي لا يغطي إلاّ حوالي 3% من البضائع المستوردة.