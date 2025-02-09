الرئيس تبون يأمر بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية.

كما أمر الرئيس تبون بإعادة بناء رياضة كرة اليد مع مختصين بما فيهم الأجانب، ذلك بخصوص الوضعية التي تعيشها الرياضات الجماعية ورياضة النخبة.

إلى جانب ذلك، أكد الرئيس تبون جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد للجزائرية.

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