الرئيس تبون يأمر بإعداد دراسة لإنجاز مستشفيات متخصصة في علاج السرطان عبر الوطن

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى إنجاز مستشفى متخصص في علاج مرض السرطان على مستوى كل ولاية.

ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، إذ شكر الرئيس تبون، في بداية كلمته، أسرة القطاع الصحي على مجهوداتهم في التكفل الأمثل بالمصابين في حادث سير الحافلة الجزائرية بالشقيقة تونس، حيث تم إسعافهم في أحسن الظروف وبسرعة كبيرة، من خلال نقلهم إلى مستشفيات عنابة والطارف في وقت وجيز، كما نوه بتدخل وتعاون السلطات الصحية التونسية الشقيقة.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته آفاق 2035، أمر رئيس الجمهورية باعتماد مقاربة وطنية شاملة ترتكز على الوقاية، وسرعة الكشف المبكر، والعلاج الفعّال. مع التأكيد على أن الجزائر توفر تكفلا وعلاجا مجانيين للمصابين بهذا المرض.

كما دعا إلى تعزيز قدرات الهياكل الصحية وتحسين التكفل بالمرضى عبر مختلف ولايات الوطن. مع إعداد دراسة لإنجاز مستشفى متخصص في علاج السرطان في كل ولاية.

وفي السياق ذاته، تقرر استحداث جهاز للإشراف ومتابعة توفير وتوزيع الأدوية الخاصة بعلاج السرطان. من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات العلاجية وضمان وصولها للمرضى في أحسن الظروف.

كما جدد رئيس الجمهورية توجيهاته لوزارتي التجارة والصحة بالإسراع في تجسيد مخابر مراقبة كل السلع التي تدخل إلى الجزائر عبر الموانئ والمطارات.

وختم بالتأكيد على ضرورة ضمان التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية لإنجاح هذه الاستراتيجية على المدى البعيد.