الرئيس تبون يأمر بإقتناء سفن جديدة لإعادة تجديد حظيرة النقل البحري

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس تبون وزير النقل بإعداد تقرير شامل ومفصل لوضعية هذا القطاع مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه في مجلس الوزراء المقبل.

وأضاف ذات البيان، ان إعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري.

والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت.

بالإضافة الى إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.