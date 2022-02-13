الرئيس تبون يأمر بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية.

بالإضافة الى لهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

وذلك حسب بيان رئاسة الجمهورية، كما أمر الرئيس تبون باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.

وحسب نفس البيان، فلقد أمر الرئيس تبونبإجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

هذا وستتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

مع تشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.