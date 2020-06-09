الرئيس تبون يأمر بإنشاء خلية عملياتية تحت إشراف البروفسور محمد بلحُسين لمواجهة كورونا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم بإنشاء خلية عملياتية على الفور، تُعنى حصريا بالتحرّي ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات “كوفيد 19” المؤكدة أو المشتبهة.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية عيّن الرئيس تبون لرئاسة هذه الخلية البروفسور محمد بلحُسين عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة جائحة “كوفيد 19”.

واضتاف البيان ان البروفسور سيعمل بشكل وثيق في إنجاز مهمته مع السلطات المعنية عبر كامل التراب الوطني، لا سيما الهياكل التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

كما أن هذا الإجراء تم إتخاذه في إطار مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.