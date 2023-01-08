الرئيس تبون يأمر بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس تبون بإعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة وإدخالها قيد الاستغلال.

بالإضافة الى إنشاء مخطط استعجالي لسن سياسة جديدة لاقتصاد المياه والحفاظ على الثورة المائية الجوفية.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات باللجوء الى المياه المصفاة بدل المياه الجوفية للاستخدام في الري الفلاحي.

والمراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية لسقي المساحات المزروعة.

كما أمر رئيس الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة وبتفعيل دور شرطة المياه.