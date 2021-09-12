الرئيس تبون يأمر بإيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون أوامر وتوجيهات بمناسبة الدخول المدرسي 2021ـ2022، تمثلت فيمايلي:

– ضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية.

– استغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد، وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة.

– تكليف وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي، وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل.

– الإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

– تثمين استحداث كتب “البراي” في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر.

– التأكيد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي.