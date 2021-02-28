الرئيس تبون يأمر بإيجاد حل فوري لقضية مصنع كونيناف لإنتاج الزيوت الغذائية بجيجل

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من وزير التجارة بإيجاد حل فوري لقضية مصنع كونيناف لإنتاج الزيوت الغذائية بجيجل.

وحسب بيان إجتماع مجلس الوزراء، فقد كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بمايلي:

– إيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج.

– تفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة.

– مراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة.

– إشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم.