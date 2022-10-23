الرئيس تبون يأمر باحترام اليوم المخصص لاستقبال المواطنين بالدوائر والبلديات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع.

يأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بإعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة التدارك الفوري لبعض النقائص، عبر مؤسسات تربوية، تخص الإطعام والنقل، تم ّ تسجيلها مع الدخول المدرسي.