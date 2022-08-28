الرئيس تبون يأمر باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة.. وهذه صلاحياته

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على دور المجلس الأعلى للصحافة، من حيث ضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام، وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أمر الرئيس باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني، في كل التخصصات الإعلامية.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات، بتوطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري، قبل نهاية السنة الجارية، بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، مكافحةً لتهريب العملة بشكل مقنّع.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية، عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري.