الرئيس تبون يأمر باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان المتضمن نتائج الاجتماع، أنه “وبعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.”