الرئيس تبون يأمر باعتماد استراتيجية دقيقة للمكننة وتوزيع العتاد الفلاحي لموسم الحصاد

أمر رئيسُ الجمهورية عبد المجيد تبون، وزيرَ الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالجهوزية التامة وفي القريب العاجل، لموسم الحصاد الذي يرتقب أن يكون نوعيًا بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتضمن نتائج الاجتماع، فقد جدّد الرئيس تبون التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين على المستوى الوطني. مع منح الأولوية في توزيعها بالاستناد إلى معايير علمية ومهنية، تراعي المساحة المزروعة وكميات الإنتاج.

كما شدّد رئيس الجمهورية على اعتماد كميات الإنتاج كمؤشر أساسي لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدًا عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية.