الرئيس تبون يأمر باعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الإبتدائي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين جدد رئيس الجمهورية عزمه، على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته، في إطار إصلاح المنظومة التربوية.

وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات.

كما أمر رئيس الجمهعورية، بمنع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا.

ونصت تعليمات الرئيس بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.

ووجّه الرئيس في الأخير بإطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين، في قطاع التربية، للخروج بنظرة موحدة، حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة.