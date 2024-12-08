الرئيس تبون يأمر باعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين وجه الرئيس بخصوص المخطط الفلاحي 2024 ـ 2025، باعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق الوطنية بشكل كاف أولا، ثم المرور بعد ذلك إلى تصدير، المنتوجات التي عرفت فائضا محسوسا، هذا الموسم.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس باعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد، بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الانتاج الفلاحي.

كما ثمن الرئيس المجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة والتي أصبحأثرها محسوسا مؤخرا.