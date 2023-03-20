الرئيس تبون يأمر بالإحترام الصارم للمواطنين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإحترام الصارم للمواطنين والشعور العام في كل خطوة او معاملة.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين حذّر الرئيس تبون، الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة، وضمن آجال، غير معقولة وآليات غير مفهومة.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام، في كل خطوة أو معاملة، كون رضى الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية.

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