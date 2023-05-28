الرئيس تبون يأمر بالإسراع فورا في توظيف حاملي شهادتي الماجيستير والدكتوراه

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالإسراع فورا في توظيف حاملي شهادتي الماجيستير والدكتوراه.

وذلك وفق مقتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المصادق عليه في مجلس الوزراء السابق.

هذا وترأس رئيس الجمهورية عبد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

والذي تناول عروضا منها متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنه. ومشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة، المالية.