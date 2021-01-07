الرئيس تبون يأمر بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للإنتخابات

خصص إجتماع ترأسه اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدراسة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات.

وخلص الإجتماع أصدر الرئيس تبون بعدة قررات واوامر هامة وهي:

الإنتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات.

تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد.

الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية،

إبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي.

فسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي.

ضمان انتخابات شفافة تعبّر حقّا عن الإرادة الشعبية وتُحدث القطيعة نهائيا، مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.

توزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية.

وحضر الإجتماع كل من أحمد لعرابة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات.

بالإضافة إلى محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما قدّم أحمد لعرابة تقرير مفصل مفصّل حول مضمون، ومراحل صياغة هذا القانون الهام

فيما عرض محمد شرفي مساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات.