الرئيس تبون يأمر بالإسراع في إنهاء الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالإسراع في إنهاء كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر.

وذلك تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة الهامة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية.

ويأتي هذا خلال ترأس الرئيس تبون إجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر أيضا بالتفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة.

بالإضافة إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد مدارسنا بالوسائل التكنولوجية اللازمة المُنتجة محليا.