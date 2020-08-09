الرئيس تبون يأمر بالإسراع في استكمال التحقيقات حول عدد من الأحداث الأخيرة

أمر، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة باطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات حول الحوادث والاختلالات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة.

وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي اليوم الأحد، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية حرائق الغابية وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد مع اعلام الرأي العام بنتائجها بالحجة الدامغة والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم.

وبهذه المناسبة أعلن رئيس الجمهورية بأنه تم القاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة أيت لعزيز بنفس الولاية .