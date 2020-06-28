الرئيس تبون يأمر بالإسراع في توظيف المهندسين والخبراء المختصين في المناجم

خلص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإصدار أوامر قرارات هامة.

وخلال الإجتماع أمر الرئيس تبون بالإسراع في توظيف المهندسين والخبراء المختصين في مجال المناجم عن طريق إعلانات في الصحافة.

كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات بأن تشكل من المهندسين والخبراء المختصين في المناجم فرق التي ستُدير الوزارة بالكيفية التي تمنحها دورا أساسيا في الدورة الاقتصادية.

من جهة اخرى أمر الرئيس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتركيز في برنامجه على العمليات الميدانية الممكنة لإنتاج الطاقات المتجددة.

ووجه الرئيس تبون تعليمات بإختيار بعض الولايات كنماذج للتوسع في تطبيق تجربة الانتقال الطاقوي بدءا بتعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.

وفي ذات السياق أمر بالإحصاء الدقيق لكل ثرواتنا المنجمية في أفق استغلالها للتقليل من التبعية للمحروقات.