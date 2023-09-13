الرئيس تبون يأمر بالإفراج عن القوانين الأساسية للأستاذ وقطاعات أخرى نهاية السنة

كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حكومة أيمن بن عبد الرحمان، بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة.

وجاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزاء الذي عقد أمس وتم التطرق من خلاله إلى أربعة ملفات هامة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الإستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بالإضافة إلى قرارات هامة ذات صلة بإنشغالات المواطن.

وجدير بالذكر أنه من بين المواضيع التي جاءت في القانون الأساسي والتي تهم كل أستاذ، ما تعلق بالتصنيف حيث سبق وأن صرح وزير التربية الوطنيه عبد الحكيم بلعابد، أن هناك تحسّن في تصنيف الأساتذة. كما سيتم تقليص الحجم الساعي لأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث بإعفائهم من أشغال غير البيداغوجية. وأيضا العمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ. مضيفا أن بالنسبة لتقليص الحجم الساعي سيتم أخذ بعين الاعتبار سن الأستاذ والأقدمية.

ويفسح القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك القطاع، للأساتذة، الولوج في رتبة قيادة المؤسسات التعليمية. كما تم عبر هذا القانون، استحداث رتبة أستاذ باحث في الأطوار التعليمية الثلاث. ويمكن القانون من الترقية بالنسبة للأساتذة إلى مناصب عليا ذات الطابع البيداغوجي.