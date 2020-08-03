الرئيس تبون يأمر بالتحضير لفتح المساجد الكبرى والشواطئ

توّج إجتماع المجلس الاعلى للأمن اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقرارات هامة منها الشروع تدريجبا في فتح المساجد والشواطىء.

وخلال الإجتماع امر الرئيس تبون بفتح تدريجي للمساجد أمام المصلين، وكذا الشواطئ أمام المصطافين.

كما اكد الرئيس تبون خلال الإجتماع على الحرص على التقيد بإجراءات الوقاية والتباعد داخل المساجد والشواطئ.

وسيشمل هذا الإجراء في مرحلة أولى المساجد الكبرى التي تصل قدرة استيعابها ألف مصلي.

كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي.

من جهة اخرى كلف الرئيس تبون الوزير الأول بإتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة السهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة.