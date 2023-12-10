الرئيس تبون يأمر بالتحويل الفوري لمشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب إلى الولاة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتحويل الفوري لمشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب إلى الولاة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أين أمر التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شدد الرئيس تبون على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.

ودعا إلى تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه.

وكلف الرئيس كلّف الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها.